POL-RZ: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person bei Salem

Ratzeburg (ots) – Am 05.06.2017, gegen 23.00 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen verunfallten Pkw auf der Gemeindestraße zwischen Dargow und Kittlitz. Die alarmierten Rettungs- und Einsatzkräfte fanden einen 40-jährigen Mann aus Fitzen in seinem Pkw Renault Twingo schwerverletzt liegend vor. Der Mann war offensichtlich in Richtung Kittlitz / Salem unterwegs als er in einer Linkskurve, kurz vor der Einmündung der Kreisstraße 1 , aus ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam und dann linksseitig in einem Getreidefeld, auf der Seite liegend, zum Stehen kam.Der Unfallfahrer wurde in das UKSH Lübeck eingeliefert. Es besteht Lebensgefahr.

Quelle: presseportal.de