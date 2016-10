POL-RZ: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Ratzeburg (ots) – 29.10.2016, BAB 24 Besenthal Bereits am frühen Samstagmorgen, gegen 06:15 Uhr, kam es auf der BAB 24 in Höhe der Anschlussstelle Gudow zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine männliche Person verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 58-jähriger Mann aus Tespe den rechten Fahrstreifen der BAB 24 mit seinem Pkw Mercedes Benz in Richtung Berlin. Dabei übersah er den Pkw Trabant eines vor ihm fahrenden 69 Jahre alten Mannes aus Drage und fuhr auf ihn auf. Durch den Aufprall kollidierte der Trabant mit der Mittelleitplanke, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Während ein auf den Unfall zukommender Pkw anhielt und erste Hilfe leistete, fuhr ein weiterer Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw Ford Focus zwischen dem verunfallten Pkw Trabant und der Mittelleitplanke durch und gefährdete damit zusätzlich den 69-jährigen. Beim Passieren der Unfallstelle muss der Pkw Ford Focus die Mittelleitplanke mit der Fahrerseite berührt und dabei zumindest Schäden am Außenspiegel davongetragen haben. Der Fahrer hielt kurz hinter der Unfallstelle an, inspizierte sein Fahrzeug und fuhr dann ohne seine Daten zu hinterlassen oder Erste Hilfe zu leisten, weiter. In diesem Zusammenhang such die Polizei den Fahrer des silberfarbenen Pkw Ford Focus: Wer kann Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer geben? Das Fahrzeug muss Beschädigungen an der Fahrerseite aufweisen. Ebenso ist der Außenspiegel beschädigt. In dem Pkw saß eine weitere Person. Hinweise nimmt das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Ratzeburg unter der Telefonnummer 04156-2950 entgegen.

Quelle: presseportal.de