Ratzeburg (ots) – 06. Mai 2019 – Kreis Herzogtum Lauenburg – 05.05.2019 – Schmilau Am 05.05.2019, gegen 13:25 Uhr, kam es auf der L 203, zwischen Salem (weißer Hirsch) und Ratzeburg zu einem Verkehrsunfall mit einer unter Alkoholeinfluss stehenden Person. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 40 Jahre alter Mann aus Lübeck mit seinem Nissan Note die L 203 aus Salem kommend in Richtung Ratzeburg. In einer Linkskurve kam er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach Touchieren der Bankette lenkte er sein Fahrzeug zurück und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Bei einem erneuten Einlenken nach rechts, stieß der Pkw frontal gegen einen Alleebaum. Der sich alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer konnte sich alleine befreien. Beim Fahrer wurde durch die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Entsprechend wurde eine Blutprobe entnommen. Der Lübecker erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7.200,- Euro.

Quelle: presseportal.de