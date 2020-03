Keine Probleme beim Güterverkehr an der dänischen Grenze Der Güter- und Berufspendlerverkehr auf der A7 fließt nach Angaben des Verkehrsministeriums in Kiel trotz der Schutzmaßnahmen gegen das neue Coronavirus reibungslos über die deutsch-dänische Grenze. Die Verkehrsminister von Schleswig-Holstein und Dänemark, Bernd Buchholz (FDP) und Benny Engelbrecht,

Präsident des Lübecker Landgerichts geht in den Ruhestand Der Präsident des Landgerichts Lübeck, Ole Krönert, geht zum 1. April in den Ruhestand. Krönert stand seit 2010 an der Spitze des Gerichts. In dieser Position war er nach Angaben eines Sprechers für die Leitung des Landgerichts mit mehr als 100 Mitarbeitern sowie für die Aufsicht über die sechs Amts

Nord-Wirtschaft: Jedem fünften Unternehmen droht Insolvenz Der Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus könnte eine Schneise der Verwüstung durch die norddeutsche Wirtschaft ziehen. Beinahe jedes fünfte Unternehmen in den Küstenländern sieht sich nach einer Umfrage gegenwärtig von einer Insolvenz bedroht, teilte die IHK Nord am Montag in Hamburg mit. Dam

Sechs Corona-Tote in Hamburg: Schutzschirm und Sorgentelefon Der Anstieg der Corona-Infizierten ist in Hamburg noch immer eher moderat. Binnen eines Tages sind 136 neue Fälle hinzugekommen. Damit gibt es derzeit 2214 gemeldete Covid-19-Fälle in der Stadt. Gleichzeitig hat die Gesundheitsbehörde zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Corona

Grote: Mehr finanzielle Spielräume für Kommunen Das Innenministerium will den Kommunen mehr finanzielle Spielräume zur Bekämpfung der Corona-Krise und ihren Auswirkungen lassen. "Auf Kürzungen im Rahmen von Nachtragshaushalten der Kommunen bezüglich der Finanzierung von notwendigen investiven Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Epidemie werden di

Coronavirus: SARS-CoV-2 grassiert in deutschen Altenheimen Das Coronavirus grassiert derzeit in verschiedenen Alten- und Pflegeheimen Deutschlands. Hier trifft es auf besonders gefährdete Menschen. Patientenschützer fordern strenge Maßnahmen in Heimen. Das Coronavirus verbreitet sich zunehmend in Altenheimen in Deutschland. Nach dem Tod von 17 infizierten M

Ex-HSV-Fußballprofi Sakai an Covid-19 erkrankt Der ehemalige HSV-Fußballprofi Gotoku Sakai ist an Covid-19 erkrankt. "Lieber @sakai_go1123, wir wünschen dir, wie auch allen anderen, eine gute und schnelle Genesung - #nurderHSV", lautete ein Tweet des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV am Montag. Wenige Stunden zuvor hatte der japanische Erstligi

HSV-Aufsichtsratschef Jansen will nicht Vorstandsboss werden Der neue Aufsichtsratschef Marcell Jansen will vorerst nicht Vorstandsvorsitzender des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV und damit Nachfolger des abgelösten Bernd Hoffmann werden. Die Tätigkeit als ehrenamtlicher Präsident erfülle ihn komplett, meinte der 34 Jahre alte Ex-Nationalspieler am Montag