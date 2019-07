Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 22. Juli 2019 | Kreis Stormarn – 21.07.2019 – Großensee Am 21.07.2019, gegen 05:05 Uhr, kam es in der Rausdorfer Straße in Großensee zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 20 jährige Reinbekerin lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Ein 26 jähriger Mann aus Lütjensee befuhr mit seinem Audi A4 die Rausdorfer Straße in Großensee in Richtung Trittauer Straße. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen übersah er dabei einen am Fahrbahnrand abgestellten Posche Boxster und stieß mit seiner vorderen rechten Fahrzeugkante dagegen. Der Audi- Fahrer blieb unverletzt, seine 20-jährige Beifahrerin kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Weiteren Angaben zum derzeitigen Gesundheitszustand der Reinbekerin liegen noch nicht vor. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei dem 26-jährigen fest. Eine Überprüfung des Atemalkoholwertes ergab einen Wert von knapp 0,37 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde für die Unfallaufnahme ein Gutachter hinzugezogen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 25.000,- Euro. Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Quelle: presseportal.de