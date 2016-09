POL-RZ: Verkehrsunfall mit Trunkenheit in Escheburg

Ratzeburg (ots) – Am 20.9.2016, gegen 18.35 Uhr, kam es in der „Alte Landstr.“, Höhe Nummer 133, in Escheburg zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Eine 36jährige Frau geriet mit ihrem Pkw Jaguar auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Pkw VW Sharan eines ihr entgegenkommenden 51jährigen zusammen. Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen, beide Pkw waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Bei der Unfallverursacherin wurde Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab 2,02 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass die verbotswidrige Nutzung eines Mobiltelefons mitursächlich gewesen sein könnte, dass die Unfallverursacherin auf die Gegenfahrbahn geriet. Die Polizei Geesthacht hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Quelle: presseportal.de