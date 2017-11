Ratzeburg (ots) – Kreis Herzogtum Lauenburg – 27.11.2017 – Hornbek Am 27.11.2017, gegen 06:00 Uhr, kam es in Hornbek zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 49 jähriger Mann mit seinem Ford Fusion die Landstraße 200 in Richtung Roseburg. An der Einmündung zur BAB A1 wollte der Mann nach links in Richtung Hamburg einbiegen und übersah offenbar dabei ein aus Roseburg kommenden vorfahrtsberechtigten 48 jährigen VW Golffahrer aus der Umgebung von Lüneburg. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fahrer des Ford, aus der Nähe von Mölln, wurde schwer verletzt ein Krankenhaus eingeliefert. Die Schadenhöhe steht noch nicht fest. Für die Bergung der Fahrzeuge musste die L 200 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Quelle: presseportal.de