POL-RZ: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Ratzeburg (ots) – 31.10.2016 – Großhansdorf Am heutigen Mittag, gegen 13:00 Uhr kam es in Großhansdorf in der Sieker Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Ersten Ermittlungen zufolge stießen ein mit zwei Beamten und einem Schülerpraktikanten besetzter Funkstreifenwagen und ein mit einer männlichen Person besetzter Pkw BMW frontal zusammen. Der Funkstreifenwagen befand sich auf einer Einsatzfahrt. Bei dem Zusammenstoß wurden alle vier Insassen in den beiden Fahrzeugen verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Sachverständiger wurde angefordert. Nähere Angaben können momentan noch nicht gemacht werden. Eine Folgemeldung wird im Laufe des morgigen Tages gefertigt.

Quelle: presseportal.de