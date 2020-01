Ratzeburg (ots) – 17. Januar 2020 – Kreis Herzogtum Lauenburg – 16.01.2020 – Geesthacht Am Donnerstag, 16.01.2020, kam es in der Gutenbergstraße in Geesthacht zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Dassendorfer fuhr mit einem Toyota Aygo auf der B 404 aus Dassendorf kommend in Richtung Geesthacht. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Fahrzeugführer in einer Linkskurve auf den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, drehte sich, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Dassendorfer blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 57-jährige Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkolholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille, woraufhin die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro.

Quelle: presseportal.de