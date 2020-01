Kiel: Bombe auf Werftgelände erfolgreich entschärft Kampfmittelspezialisten haben die Weltkriegsbombe britischer Herkunft in Kiel erfolgreich entschärft. Sie setzten dafür die sogenannte Wasserschneidetechnik ein. Experten des Kampfmittelräumdienstes haben am Mittwoch in Kiel eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. "Der Detonator mus

Hafencity wächst gen Elbbrücken: Neue Projekte gehen in Bau In der Hamburger Hafencity sollen in diesem Jahr bei mehreren Projekten die Bauarbeiten beginnen. Darunter sind das Dokumentationszentrum Hannoverscher Bahnhof, die Sportanlagen im Oberhafen und die Grundschule am Baakenhafen, wie der Chef der Hamburger Hafencity GmbH, Jürgen Bruns-Berentelg, am Mit

Bratschist Ridout erhält neuen Sir-Jeffrey-Tate-Preis Der britische Bratschist Timothy Ridout ist erster Preisträger des neuen Sir-Jeffrey-Tate-Preises. Die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung der Symphoniker Hamburg soll alle zwei Jahre auf Empfehlung einer Jury an außergewöhnlich begabte junge Musiker verliehen werden, teilten die Symphoniker am Mi

St. Pauli trainiert auf besserem Platz Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat auf die Platzprobleme in seinem Winter-Camp bei Valencia reagiert. Das Team von Trainer Jos Luhukay absolvierte am dritten Arbeitstag in Spanien erstmals eine Einheit auf einem mehr als 30 Kilometer vom Vier-Sterne-Hotel Parador de El Saler entfernten Trainingspl

Jamaika-Koalition streitet über Weiterbau der Autobahn 20 Grünen-Politiker haben mit Äußerungen über den Weiterbau der Autobahn 20 in Schleswig-Holstein einen Streit in der Jamaika-Koalition ausgelöst. "Wir haben in der Koalition glasklar miteinander vereinbart, dass der Weiterbau der A20 - wie vom Bund vorgesehen - zügig umgesetzt wird", sagte FDP-Fraktio

Frau kommt bei Verkehrsunfall bei Bokelhoop ums Leben Ein 45 Jahre alte Frau ist bei einem Verkehrsunfall kurz vor der Gemeinde Bokelhoop im Kreis Rendsburg-Eckernförde ums Leben gekommen. Sie sei am Mittwochmorgen mit ihrem Wagen aus Richtung Oldenbüttel kommend auf der L 308 unterwegs gewesen, als sie kurz vor Bokelhoop mit ihrem Auto aus unbekannter

Sozialverband verlangt "Pflege-Soli" In die Pflege muss nach Ansicht des Sozialverbands in Schleswig-Holstein deutlich mehr Geld fließen. Der Verband hat seine Kernforderungen zur Verbesserung der Pflegesituation in einem Fünf-Punkte-Papier gebündelt. Demnach soll der Solidaritätszuschlag in einen "Pflege-Soli" umgewandelt werden. Dies

Hamburger Gewerkschaften fordern "Masterplan Arbeit" Die Hamburger Gewerkschaften fordern vom nächsten Senat einen "Masterplan Arbeit". Angesichts tiefgreifender Veränderungen im Arbeitsmarkt durch Digitalisierung, Klimawandel, Demografie und Fachkräftemangel sowie prekärer Beschäftigung müsse das Thema Arbeit ins Zentrum der Politik, forderte die Vor

1, 5 Millionen Menschen verfolgen Trauerfeier für Jan Fedder Die Übertragung der Trauerfeier für Volksschauspieler Jan Fedder aus dem Hamburger Michel hat dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) eine überragende Quote beschert. Insgesamt 1, 5 Millionen Menschen verfolgten am Dienstag bundesweit den Abschied von dem beliebten Fernsehstar, dies entspricht einem Marktan