Ratzeburg (ots) – Kreis Herzogtum Lauenburg – 26.11.2017 – Ratzeburg Am 26.11.2017, gegen 13:30 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Schweriner Straße in Ratzeburg zu einem Küchenbrand. In Folge dessen wurde die 73 Jahre alte Mieterin verletzt. Ein 40-jähriger Mann, welcher mit seinem Fahrzeug durch die Schweriner Straße fuhr, bemerkte, dass aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses Rauchschwaden drangen. Er zögerte keine Sekunde und hielt an. Anschließend informierte er weitere Anwohner bevor er zur betroffenen Wohnung ging. Die dort alleinlebende 73 Jahre alte Frau brachte der Helfer aus der völlig verqualmten Wohnung ins Freie. Durch das besonnene und sehr umsichtige Verhalten des Zeugen konnte hier Schlimmeres verhindert werden. Eine Gefahr für seine eigene Gesundheit bestand zu keinem Zeitpunkt. Die gerettete Mieterin wurde mit Verletzungen an der linken Hand und dem Verdacht einer Rauchvergiftung in das Krankenhaus gebracht. Der Brandort wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg übernommen. Hinweise auf die Brandursache liegen nicht vor. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Der Sachschaden wird auf ca. 3000,- Euro geschätzt. Während der gesamten Dauer des Feuerwehreinsatzes war die Schweriner Straße voll gesperrt.

Quelle: presseportal.de