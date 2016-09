POL-RZ: Verletzte nach Unfall mit Konferenzrad

Ratzeburg (ots) – 16.09.2016 – Schmilau Bereits am vergangenen Freitag, 16.09.2016, gegen 17:20 Uhr, ereignete sich in Schmilau ein Unfall mit einem sogenannten Konferenzrad, bei dem fünf Frauen aus Hamburg und dem Hamburger Umland verletzt wurden, drei (20, 36, 49 Jahre) von ihnen schwer. Die beiden anderen, 19 und 23 Jahre alten Frauen wurden leicht verletzt. Eine weitere Mitfahrerin (18 Jahre) erlitt keine Verletzungen. Ersten Ermittlungen zufolge kam das mit den sechs Frauen besetzte Rad auf einem abschüssigen Sandweg ins Schlingern, fuhr gegen die Böschung und kippte um. Dabei fiel es teilweise auf die Mitfahrerinnen. Die drei schwerverletzten Frauen sowie eine der leichtverletzten Frauen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Quelle: presseportal.de