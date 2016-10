POL-RZ: Verletzte Pkw-Fahrerin nach Verkehrsunfall

Ratzeburg (ots) – 07.10.2016 – Ahrensburg Heute Morgen, gegen 08:00 Uhr, kam es auf der L224 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Pkw-Fahrerin verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine 44-jährige Hamburgerin den Zubringer aus Ahrensfelde kommend und wollte auf den Ostring in Richtung Ahrensburg einfahren. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor sie die Kontrolle über ihren Chevrolet Matiz und stieß mit dem Pkw Renault Espace einer 47-jährigen Frau aus Bad Oldesloe zusammen, die den Ostring ebenfalls in Richtung Ahrensburg befuhr. Bei dem Unfall wurde die Hamburgerin leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro. Aufgrund dieses Unfalles kam es an der Unfallstelle zu einem zweiten Verkehrsunfall. Nähere Angaben hierzu können jedoch noch nicht gemacht werden.

Quelle: presseportal.de