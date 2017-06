POL-RZ: Vermisster 17-Jugendlicher tot aufgefunden

Ratzeburg (ots) – Müssen Seit dem 24.06.2017, gegen 23.35 Uhr, wurde ein 17-jähriger Jugendlicher einer Geesthachter Einrichtung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge vermisst. Siehe hierzu die Medieninformation der PD Ratzeburg vom 26.06.2017. Am heutigen Tage führten Polizeitaucher aus Eutin eine erneute Absuche des Badesees durch. Nach einer 32-Minütigen Suche wurde der vermisste Jugendliche einige Meter außerhalb des abgegrenzten Badebereiches in 3-4 m Tiefe leblos aufgefunden. Aktuellen Ermittlungen zufolge trug der 17-jährige (mit Ausnahme der aufgefundenen Jacke) genau dieselbe Kleidung, wie zu Beginn des Ausfluges am 24.06.17. Die Polizei geht derzeit von einem Unglücksfall aus. Hinweise auf mögliches Fremdverschulden lagen nicht vor.

Quelle: presseportal.de