Ratzeburg (ots) – Barsbüttel Am 18.12.2018, gegen 22.40 Uhr, meldete ein Anwohner der Von-Bronsart-Straße in Barsbüttel der Polizei über Notruf, dass er soeben einen lauten Knall gehört hätte. Anschließend habe er gesehen, dass drei Personen wegliefen. Vor Ort stellten Beamte der Polizei Glinde fest, dass unbekannte Täter offensichtlich versuchten hatten, einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Dies gelang jedoch nicht. Der Automat wurde zwar stark beschädigt, an den Inhalt kamen die Täter aber nicht heran. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000,- Euro. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die drei weggelaufenen Personen mit der Tat in Verbindung stehen. Die Personen waren dunkel gekleidet und sollen eine Sprache gesprochen haben, die der Hinweisgeber nicht verstand. Die Polizei nun Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wem sind um die Tatzeit herum drei dunkel gekleidete Personen aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Barsbüttel unter der Telefonnummer 040 / 67078056.

Quelle: presseportal.de