Ratzeburg (ots) – 28. Januar 2020 | Kreis Stormarn – 27.01.2020 Barsbüttel Montagabend, gegen 20:25 Uhr, haben Zeugen drei Unbekannte bei einem Einbruchsversuch auf das Gelände einer Logistikfirma, in der Stemwarder Landstraße in Barsbüttel, beobachtet. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten, ließen die unbekannten Tatverdächtigen von ihrem Vorhaben ab und flüchtete in Richtung der K80. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die drei männlichen Tatverdächtigen können nur sehr vage beschrieben werden: – ca. 185 cm – 190 cm groß – bekleidet mit dicken, dunklen Winterjacken – eine Person trug ein Cap Die Polizei bitte um Unterstützung. Wer hat im Bereich der Stemwarder Landstraße in Barsbüttel die beschriebenen Personen gesehen? Wer kann Angaben zur Tat machen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0

