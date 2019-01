Ratzeburg (ots) – 04. Januar 2019 | Kreis Stormarn – 03.01.2019 Bad Oldesloe In der Nacht zum 03.01.2019, zwischen 19.00 Uhr und 08.30 Uhr wurde versucht ins Bad Oldesloer Tierheim, im Anne-Heitmann-Weg, einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten der / die Täter auf unbekannte Weise auf das Gelände des Tierheims. Dort wurde versucht die Eingangstür zum „Hundehaus“ aufzuhebeln. Die Polizei bitte um Unterstützung. Wer hat in dieser Zeit im Bereich des Tierheims verdächtige Personen gesehen? Wer kann Angaben zur Tat machen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531/501-0.

Quelle: presseportal.de