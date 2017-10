Ratzeburg (ots) – Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat heute beim Amtsgericht Ahrensburg den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gegen den 24-jährigen Beschuldigten beantragt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Mann dringend verdächtig, der 32-jährigen Geschädigten in den frühen Morgenstunden des 25. Oktober im Schlafzimmer der gemeinsamen Wohnung in Tötungsabsicht mit einem Küchenmesser multiple Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers versetzt zu haben. Da das Opfer bereits schläfrig und es in dem Zimmer dunkel gewesen sein soll, besteht der Verdacht der versuchten heimtückischen Tötung.Hintergrund des Tatgeschehens soll gewesen sein, dass sich das Opfer einige Tage zuvor von dem Beschuldigten getrennt und diesen aufgefordert hatte, aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen.Das Opfer schwebt mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.Der Tatverdächtige hat sich beim Sprung vom Wohnungsbalkon im dritten Stockwerk so erhebliche Verletzungen zugezogen, dass er weiterhin ohne Bewusstsein ist. Nachfragen zu dieser Medieninformation sind zu richten an die Staatsanwaltschaft Lübeck. Dr. Ulla Hingst Pressesprecherin Staatsanwaltschaft Lübeck

Quelle: presseportal.de