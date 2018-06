Ratzeburg (ots) – Ahrensburg Am 31.05.2018, gegen 14.45 Uhr, kam es in der Ladestraße in Ahrensburg zu einem Verkehrsunfall, beim dem eine Person verletzt wurde. Eine 41-jährige Frau aus Bad Oldesloe befuhr mit einem schwarzen Scoda die Ladestraße in Richtung Manhagener Allee, kam ohne Beteiligung anderer nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen mehrere auf dem Parkstreifen quer zur Fahrbahn abgestellte Pkw. Hierbei touchierte sie zunächst einen blauen Passat sowie einen grauen Hyundai. Im weiteren Verlauf fuhr sie dann gegen einen schwarzen Audi und schob diesen dann noch gegen einen grauen Mercedes. Die 41-jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Alle genannten Fahrzeuge wurden durch die Kollisionen beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 23.000,- Euro. Nach ersten Ermittlungen soll die 41-jährige infolge von Handynutzung am Steuer die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben.

Quelle: presseportal.de