Ratzeburg (ots) – Medien-Information 13. Februar 2018 / Kreis Stormarn – 13.02.2018 – Travenbrück Am 13.02.2018 gegen 07:31 Uhr kam es auf der Autobahn 21 in Richtung Kiel zu einem Unfall mit anschließender Vollsperrung. In Höhe Travenbrück kam ein 18-jähriger Mann aus Märkisch-Linden beim Wechsel von der linken auf die rechte Fahrspur auf winterglatter Straße ins Schleudern. Er kollidierte mit seinem Skoda Fabia zunächst mit der rechtsseitigen Schutzplanke und wurde anschließend zurück auf die linke Fahrspur geschleudert. Hier blieb er liegen. Durch die Feuerwehr wurde der junge Mann aus seinem Fahrzeug befreit und schließlich vom Rettungsdienst versorgt. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8600 EUR. Für die Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn in Richtung Kiel für ca. 45 min voll gesperrt. Nach ca. 2 1/2 h waren alle Aufräumarbeiten abgeschlossen und die Autobahn konnte wieder komplett frei gegeben werden.

Quelle: presseportal.de