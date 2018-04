Ratzeburg (ots) – 15.04.2018 – Ahrensburg Am 15.04.2018, gegen 01.05 Uhr, kam es in der Hagener Allee in Ahrensburg zu einem Raub. Ein 18-jähriger Mann aus dem Raum Ahrensburg hatte am Geldautomaten der Commerzbank in der Hagener Allee Bargeld abgehoben. Als der das Gebäude mit dem Geld in der Hand verließ, wurde er von zwei Männern angegriffen. Einer der beiden Männer schlug dem 18-jährigen mit der Faust ins Gesicht. Unmittelbar danach wurde ihm das Geld aus der Hand genommen. Die beiden Täter erbeuteten Bargeld in zweistelliger Höhe und flüchten nach der Tat in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde durch den Schlag leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Der 18-jährige gab an, durch den Schlag benommen gewesen zu sein. Als er wieder zu sich kam, bat den Sicherheitsdienst einer naheliegenden Diskothek zum Hilfe. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verständigten darauf die Polizei. Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben: 1. – ca. 25 Jahre alt – ca. 1, 90 m groß – südländisches Aussehen – schwarze, längere Haare, zu einem Zopf gebunden – schwarzer Vollbart – bekleidet mit einer schwarzen Jacke und schwarzen Jogginghose 2. – ca. 25 Jahre alt – ca. 1, 80 m groß – südländisches Aussehen – sehr kurze, schwarze Haare (fast Glatze) – bekleidet mit einer dunklen Jacke und hellen Jogginghose Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei männliche Personen angetroffen werden, auf die die Beschreibung zutraf. Hierbei handelte es sich um einen 31-jährigen Ahrensburger sowie einen 28-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Inwieweit beide Männer für die Raubtat in Frage kommen, müssen weitere Ermittlungen ergeben. Der 31-jährige Ahrensburger wurde nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen. Gegen den 28-jährigen bestand ein Vollstreckungshaftbefehl, ausgestellt durch die Staatsanwaltschaft Hamburg. Er wurde daraufhin festgenommen und der Justizvollzugsangstalt Lübeck zugeführt. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Raub machen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

Quelle: presseportal.de