POL-RZ: Warnhinweis vor falschen Polizeibeamten

Ratzeburg (ots) – Ahrensburg/Geesthacht Im Verlauf des 19.01.2017 kam es in Ahrensburg und in Geesthacht zu einer großen Anzahl von Anrufen bei Bürgern, in denen sich der Anrufer fälschlicherweise als Polizeibeamter ausgegeben hat. Bisher sind in Ahrensburg 20 Anrufe und in Geesthacht 3 Anrufe der Polizei gemeldet worden. Dabei kam es zu zahlreichen Varianten im Vorgehen der Anrufer. Teilweise wurde mehrfach von verschiedenen Personen bei demselben Bürger angerufen. In der Mehrzahl der Fälle gab sich der Anrufer als Polizeibeamter aus Ahrensburg oder Hamburg aus, die vortäuschten in größeren Ermittlungsverfahren zu ermitteln. Die angerufenen Bürger wurden nach vorhandenen Wertsachen und Bargeldreserven befragt. Dies könnte auch zur Vorbereitung von Einbrüchen und Betrugstaten wie z.B. des sogenannten „Enkeltricks“ dienen. Teilweise sollten die Betroffenen beispielsweise überredet werden, ihre Wertsachen an die falschen Polizeibeamten zu übergeben, damit durch diese die Wertsachen in Sicherheit vor Straftätern gebracht werden können. Nach bisherigem Stand ist es noch zu keinem Vermögensschaden gekommen. Besonders perfide dabei ist, dass teilweise die Nummer der Ahrensburger Polizei oder des Notrufs im Display bei den Bürgern angezeigt wurde. Dies ist technisch möglich durch die Nutzung eines entsprechenden Internetdienstes. Die Polizei weist daraufhin, dass echte Polizeibeamte niemals am Telefon nach vorhandenen Wertgegenständen fragen würden. Auch wird die Polizei telefonisch niemals dazu auffordern, der Polizei aus Sicherheitsgründen Wertgegenstände zur Verwahrung zu übergeben. Im Zweifelsfall wenden sie sich bitte an ihre örtliche Polizeidienststelle.

Quelle: presseportal.de