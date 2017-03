POL-RZ: Warnung vor falschen Polizeibeamten

Ratzeburg (ots) – Eine 76jährige Gülzowerin hatte es gestern offenbar mit besonders penetranten Telefonbetrügern zu tun. Zunächst rief eine männliche Person an und gab sich als Polizeibeamter der Polizeistation Gülzow aus. Er beschuldigte die Frau, sie habe sich strafbar gemacht, da sie an einer Lotterie teilgenommen habe, ohne die Gebühr zu bezahlen. Zur weiteren Sachverhaltsklärung würde gleich jemand von der Polizei vorbeikommen. Die angerufene Frau reagierte völlig richtig und gab dem Anrufer zu verstehen, dass sie ihren Anwalt informieren werde. Wenige Augenblicke rief vermutlich dieselbe männliche Person an und gab sich als ihr Anwalt aus. Noch einmal wenige Minuten später versuchte es dann noch eine weibliche Person, die sich als Polizeibeamtin aus Schwarzenbek ausgab. Aufgrund der Aufmerksamkeit der Gülzowerin ist kein Schaden entstanden. Anrufe von angeblichen Polizeibeamten scheinen derzeit eine beliebte Masche zu sein. Die Polizei warnt insbesondere ältere Mitbürger vor Betrügern am Telefon. Im Zweifel rufen Sie ihre örtliche Dienststelle über die bekannte Amtsnummer an. Vertrauen Sie nicht der Telefonnummer, die vielleicht auf dem Display ihres Telefons auftaucht. Es gibt technische Möglichkeiten, diese Nummer zu manipulieren.

Quelle: presseportal.de