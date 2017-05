POL-RZ: Warnung vor Gewinnversprechen am Telefon

Ratzeburg (ots) – Die Kriminalpolizei Ratzeburg warnt vor Gewinnversprechen am Telefon. Ein Anrufer teilt mit, dass man eine größere Bargeldsumme gewonnen habe. Diese Bargeldsumme wird von einem Sicherheitsunternehmen und einem Notar persönlich zugestellt. Wer freut sich da nicht? Zuvor müsse man allerdings die Gebühren für diesen Service übernehmen. Hier wird dann zu einem angeblich sicheren bargeldlosen Verfahren geraten, z.B. aktuell zu so genannten Steamcodes. Diese könne man, so der Anrufer, problemlos an Tankstellen oder anderen Verkaufsstellen erwerben. Diese Codes müssen dann telefonisch durchgegeben werden. Sobald die Codes akzeptiert wurden gilt die Gebühr als bezahlt. Einen Gewinn gibt es dann natürlich nicht und für die Täter sind die Codes wie Bargeld, damit kann man im Internet z.B. Downloads bezahlen. Die Polizei rät zu äußerster Vorsicht bei Telefongeschäften, Betrüger denken sich immer neue Maschen aus. Leisten Sie keine Vorauszahlungen, das ist ein ziemlich sicherer Hinweis auf einen Betrugsversuch.

Quelle: presseportal.de