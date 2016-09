POL-RZ: Wasserschaden nach Einbruch in Bäckereifiliale

Ratzeburg (ots) – 14.09.2016 – Glinde Bereits in der Nacht von Mittwoch, 14.09, 23:00 Uhr auf Donnerstag, 15.09. 06:00 Uhr, kam es in Glinde in der Wilhelm-Bergner-Straße zu einem Einbruchdiebstahl in eine Bäckereifiliale. Ersten Ermittlungen zufolge haben unbekannte Täter eine Scheibe der Filiale, die sich im OBI-Baumarkt befindet, mit einem Gullideckel eingeworfen, um in die Filiale zu gelangen. Dort entwendeten sie Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Bei dem Einbruch wurde eine Filteranlage von einem Wasserhahn gelöst, so dass die Räume der Bäckerei voll Wasser liefen. Zeugen gesucht: Wer hat im fraglichen Zeitraum Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer 040/ 727707-0 entgegen.

Quelle: presseportal.de