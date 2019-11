Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 04. November 2019 | Kreis Stormarn – November 2017 – Trittau Bereits im November 2017 wurde ein älteres Ehepaar aus Trittau Opfer eines Trickdiebstahls. Eine Frau klingelte an der Haustür des Ehepaares und schilderte eine Notlage, um Bargeld zu erbetteln für ein benötigtes Rückfahrtticket. Die Tatverdächtige verschaffte sich so Zugang zur Wohnung, verwickelte die Seniorin in ein Gespräch und entwendete unbemerkt Schmuck aus dem Flurbereich. Die weibliche Person entkam anschließend unerkannt. Im genannten Zeitraum gingen diverse Hinweise bei der Polizei zu ähnlich beschriebenen Vorfällen ein. In diesem Zusammenhang wurde ein ausländisches Fahrzeug mit mehreren Personen besetzt in Grande festgestellt und kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurde eine Vielzahl von Schmuckstücken aufgefunden, wo die Eigentumsverhältnisse bis heute nicht geklärt werden konnten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler ist davon auszugehen, dass die nicht zugeordneten Schmuckstücke aus Wohnungseinbrüchen bzw. Diebstahlstaten aus dem Norddeutschen Raum stammen könnten. Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zu den hier gezeigten Gegenständen machen? Die rechtmäßigen Eigentümer bzw. Besitzer werden gebeten sich bitte bei der Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Tel. 04102/809-0 zu melden. Christian Braunwarth, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Lübeck Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Quelle: presseportal.de