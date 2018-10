Ratzeburg (ots) – Am 03.10.2018, in der Zeit von 07.15 Uhr – 11.30 Uhr, wurde in 22929 Wentorf A.S. aus dem öffentlichen Verkehrsraum in der Straße Radeland, ein weißer Anhänger der Marke WM Meyer entwendet. Der Anhänger verfügt über eine Schlafkabine im Anbau. Auf dem Anhänger waren diverse Reitsättel und Reitutensilien. Der Gesamtschaden wird derzeit auf 80.000 Euro beziffert. Zur Tatzeit hatte der Anhänger das amtliche Kennzeichen RZ-WE 666. Die Kriminalpolizeistelle Ratzeburg fragt: Wer hat möglicherweise beobachtet, wie der Anhänger hinter ein Zugfahrzeug gekoppelt und abtransportiert wurde? Kann jemand Hinweise zum Verbleib des Anhängers oder der Reitsättel machen? Die Kriminalpolizeistelle Ratzeburg nimmt Hinweise unter 04541/809-0 entgegen.

Quelle: presseportal.de