Ratzeburg (ots) – Bargteheide Am 18.06.2018, gegen 09.10 Uhr, kam es im Hufeisenring in Bargteheide zu einem Wohnungseinbruch durch zwei männliche Täter. Im Rahmen der Fahndung konnte einer der Männer vorläufig festgenommen werden. Gegen den 37-jährigen Südamerikaner wurde Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen. -Siehe hierzu auch die gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg vom 19.06.2018- Der festgenommene37-jährige steht mittlerweile auch in Verdacht, zwei weitere Einbrüche vom 15.06.2018 in Bargteheide (Kamp und Ludwig-Bechstein-Weg) begangen zu haben. Die Polizei sucht nun den zweiten noch unbekannten flüchtigen Täter von dem Einbruch am 18.06.2018 im Hufeisenring in Bargteheide. Es besteht der begründete Verdacht, dass dieser Mann auch an den beiden Taten vom 15.06.2018 in Bargteheide beteiligt war. Der Mann wurde bei der Tat am 18.06.2018 durch eine Videokamera aufgenommen. Bisherige Ermittlungen zur Identifizierung verliefen ohne Erfolg. Aus diesem Grund veröffentlichen Staatsanwaltschaft und Polizei nun das Bild dieses noch unbekannten Mannes und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kennt diesen Mann? Wer kann Hinweise zur Identität oder zum Aufenthalt des Mannes geben? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0. -Die Bilder können bei Bedarf per E-Mail zugesandt werden-

Quelle: presseportal.de