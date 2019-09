Ratzeburg (ots) – 16. September 2019 | Kreis Stormarn – 14./15.09.2019 Ammersbek In der Nacht vom 14.09.2019, 23:00 Uhr, auf den 15.09.2019, 08:00 Uhr, kam es in Ammersbek (Siedlung Daheim-Heimgarten), zu einem Diebstahl eines Wohnmobils. Bei dem entwendeten Wohnmobil handelt es sich um einen weißen Fiat Capron / Sunlight. Das Fahrzeug war am Straßenrand an der Einmündung Am Golfplatz/ Eschenweg/ Franz-Kruse-Straße abgestellt. Der Wert des Fahrzeuges beträgt ca. 50.000,- Euro. Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer kann Angaben zum Diebstahl oder zum Verbleib des Fahrzeuges machen? Wer hat um die Tatzeit herum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge in Ammersbek, im Bereich der Einmündung Am Golfplatz / Eschenweg/ Franz-Kruse-Straße gesehen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0.

Quelle: presseportal.de