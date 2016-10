POL-RZ: Wohnung in Mehrfamilienhaus brannte

Ratzeburg (ots) – 26.10.2016 – Sahms Am heutigen Morgen, gegen 02:25 Uhr kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße An der Steinau in Sahms, bei dem glücklicherweise keine Personen verletzt wurden. Hierbei handelt es sich um eine Flüchtlingsunterkunft. Ersten Ermittlungen zufolge brach der Brand aus bislang noch ungeklärter Ursache in der Küche aus. Derzeit wird allerdings nicht von einem fremdenfeindlichen Hintergrund ausgegangen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Wohnung und eine weitere sind derzeit nicht bewohnbar. Ein aufgebrachter Bewohner der betroffenen Wohnung behinderte die Löscharbeiten und gefährdete sich dadurch selbst. Zur Durchsetzung eines Platzverweises wurde der 25 Jahre alte Mann vorläufig in Gewahrsam genommen. Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: presseportal.de