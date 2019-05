Ratzeburg (ots) – 14. Mai 2019 | Kreis Stormarn – Siek / Ahrensburg Wie berichtet, wurden am 10.03.2019, zwei Personen nach einem Einbruch in ein Sieker Einfamilienhaus festgenommen. Die Beschuldigten konnten in unmittelbarer Nähe in ihrem Fahrzeug angetroffen und festgenommen werden. Das aus dem Haus stammende Stehlgut wurde damals sichergestellt. Im Verlauf der noch andauernden Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Ahrensburg wurden die Wohnungen und das Fahrzeug der zwei Tatverdächtigen durchsucht. Dabei wurden weitere Gegenstände sichergestellt, welche möglicherweise aus weiteren Straftaten stammen könnten. Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zu den hier gezeigten Gegenständen machen? Zeugen / Besitzer melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Tel. 04102/809-0.

Quelle: presseportal.de