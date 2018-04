Ratzeburg (ots) – 25.04.2018 – Schwarzenbek Am 25.04.2018, gegen 02.15 Uhr, kam es zu einem kleineren Feuer im Wohnblock Verbrüderungsring 3 in Schwarzenbek. Ein unbekannter Täter hat von außen die Wohnungstür eines 28-jährigen Mieters angezündet. Durch die Rauchentwicklung des noch kleinen Feuers wurde ein Rauchmelder ausgelöst. Von dem Alarm geweckt ist ein Nachbar auf das Feuer aufmerksam geworden und hat dieses mit einem Eimer Wasser gelöscht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Die Hintergründe zu der Tat sind noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zur Tat oder dem Täter machen? Wem ist in der Nacht in dem besagten Wohnblock eine verdächtigte Person aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Schwarzenbek unter der Telefonnummer 04151 / 8894-0.

Quelle: presseportal.de