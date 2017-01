POL-RZ: Zahlreiche beschädigte Pkw durch Reifenteile

Ratzeburg (ots) – Barnitz / BAB1 Am 17.01.2017, gegen 07:10 Uhr, kam es auf der BAB 1 in Richtung Süden, zwischen den AS Reinfeld und Bad Oldesloe in Höhe das Rastplatzes Trave bei einem Sattelzug zu einem Platzen eines Reifens. Der Sattelzug konnte ohne weitere Beschädigungen auf dem Seitenstreifen halten. Allerdings waren auf allen Fahrstreifen Reifenteile verstreut, über die zahlreiche Pkw fuhren und beschädigt wurden. Zusätzlich befanden sich anschließend noch Trümmerteile von den beschädigten Pkw auf der Fahrbahn, die beim Überfahren weitere Pkw beschädigten. Bisher (Stand 12:00 Uhr) haben sich bei der Polizei 14 Geschädigte gemeldet. Nach vorläufigen Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mindestens 7000,00 Euro.

Quelle: presseportal.de