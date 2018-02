Ratzeburg (ots) – 16. Februar 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 06.01.2018 – Mölln Auf dem Campingplatz am Lütauer See in Mölln kam es in der ersten Januarwoche 2018 zu einigen Wohnwagenaufbrüchen mit auffälligem Diebesgut. Unter anderem wurde ein 50 cm großer Gartenzwerg mit HSV-Emblemen auf der Zipfelmütze und der Jacke gestohlen. Weiterhin kam ein ähnlicher, ca. 25 cm großer, Gartenzwerg weg. Die Polizei Mölln bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zum Verbleib der HSV-Zwerge machen? Wem wurden dieser/diese HSV-Zwerge nach dem 06.01.2018 angeboten? Hinweise nimmt die Polizei in Mölln unter der Tel. Nr. 04542-80990 Ein Bild des entwendeten Gartenzwerges kann bei der Pressestelle Ratzeburg per E-Mail angefordert werden.

Quelle: presseportal.de