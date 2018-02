Ratzeburg (ots) – 09. Februar 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 06.02.2018 – Kastorf Am 06.02.2018 gegen 19:40 Uhr ereignete sich in Kastorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein Unfallbeteiligter flüchtete. Eine 61 jährige Frau aus Trittau war mit ihrem Golf aus Lübeck kommend in Richtung Sandesneben unterwegs. In der Ortschaft Kastorf begegnete ihr in einer Kurve ein PKW. Die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge berührten sich. Während die 61 jährige ihr Fahrzeug stoppte, fuhr das andere Fahrzeug in Richtung Lübeck davon. Nach Angaben der Geschädigten hielten sich an der Unfallstelle zwei Fußgänger auf, die den Unfall möglicherweise gesehen haben. Die Polizei Berkenthin sucht nun nach diesen beiden möglichen Zeugen. Sie mögen sich bitte bei der Polizei Berkenthin unter 04544 – 710 oder dem Polizeirevier Ratzeburg unter 04541/809-0 melden.

Quelle: presseportal.de