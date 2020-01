Ratzeburg (ots) – 22. Januar 2020 | Kreis Stormarn – 21.01.2020 Ahrensburg Am 21.01.2020, gegen 11:40, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Ahornweg in Ammersbek. Nach derzeitigem Ermittlungstand versuchten die noch unbekannten Täter über ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster im Erdgeschoß in das Einfamilienhaus zu gelangen. Eine Bewohnerin des Hauses wurde darauf aufmerksam, so dass die Tatverdächtigen noch vor dem Einstieg ins Haus in unbekannte Richtung entkamen. Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Angaben zu der Tat oder den Tätern machen? Wem sind in der Umgebung der Straße Ahornweg in Ammersbek bzw. in der Siedlung Daheim Personen oder ein mögliches Fahrzeug aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0.

Quelle: presseportal.de