POL-RZ: Zeugen nach Einbruch gesucht

Ratzeburg (ots) – Am frühen Sonntagmorgen des 23.4.2017, zwischen 2 und 3 Uhr, kam es in Schwarzenbek, Hans- Koch- Ring, zu einem Einbruch in den dortigen EDEKA- Markt. Unbekannte Täter verschafften sich über das Dach Zugang zum Markt und brachen einen Geldautomaten auf. Erbeutet wurde eine bisher noch unbekannte Summe Bargeld. Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter 04152/8003-0 zu melden.

Quelle: presseportal.de