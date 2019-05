Ratzeburg (ots) – 22. Mai 2019 | Kreis Stormarn – 21.05.2019 Ahrensburg Am 21.05.2019 kam es in einem Einfamilienhaus in der Hagener Allee in Ahrensburg zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich zuerst durch gewaltsames Öffnen eines hydraulischen Tores Zugang zum Grundstück. Anschließend traten sie an die rückwärtig gelegene Tür zum Einstieg in das Untergeschoss heran und öffneten diese durch Ziehen des Schließzylinders. Es wurden Räumlichkeiten im Unter- sowie teilweise im Erdgeschoss nach Wertgegenständen abgesucht. Es wurde eine unbestimmte Summe Bargeld, Ausweisdokumente sowie mehrere Fahrzeugschlüssel entwendet. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Auf Grund von Angaben der Geschädigten kann der Tatzeitraum von 04.00 Uhr bis 06.30 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Einbruches. Wer hat um den o. g. Zeitraum herum in der Hagener Allee oder Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

