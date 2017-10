Ratzeburg (ots) – Kreis Stormarn – 10.10.2017 – Bad Oldesloe Am gestrigen Dienstag, den 10.10.2017, gegen 15:00 Uhr, ging eine 86-jährige Frau, aus der Umgebung von Bad Oldesloe, auf dem Sky-Parkplatz in Bad Oldesloe zu ihrem Fahrzeug im hinteren Bereich des Parkplatzes. Ihren Angaben zufolge sei von hinten aus dem Bereich der Müllcontainer ein Radfahrer gekommen und habe die im Einkaufswagen liegende Handtasche im Vorbeifahren ergriffen. Er sei dann im Anschluss Richtung Innenstadt weitergefahren. Der Täter wird wie folgt beschrieben: – Männlich, osteuropäisches Aussehen – Mittleres Alter (30-40 Jahre) – Auffallend klein (ca. 170 cm) – Glatze mit dunklem Haarkranz – Lange graue Hose und grauen Kapuzenpullover – Fuhr mit einem Damenfahrrad mit Korb Geraubt wurde eine braune Damenhandtasche mit ca. 100,– Euro Bargeld. Die Polizei in Bad Oldesloe bittet etwaige Zeugen, sich unter 04531/501-555 zu melden.

Quelle: presseportal.de