Ratzeburg (ots) – Am gestrigen 10.08.2017, gegen 17.50 Uhr, ging eine 89jährige Frau aus Bad Oldesloe den Verbindungsweg von der Hamburger Straße zur Fritz- Reuter- Straße. Sie sei nach Erledigung der Einkäufe diesen Verbindungsweg, der unmittelbar hinter der ARAL- Tankstelle abgeht, entlanggegangen. Ihren Angaben zufolge sei von hinten ein Radfahrer gekommen und habe die im Korb des Rollators liegende Handtasche im Vorbeifahren ergriffen. Sie habe noch versucht, die Handtasche festzuhalten, was ihr aber misslang. Der Täter wird wie folgt beschrieben: – Männlich, südländisches Aussehen – Mittleres Alter (30-40 Jahre) – Dunkle kurze Haare mit Pony – Lange graue Hose und schwarz/graue Fleecejacke – Fuhr mit einem dunkelgrünen Herrenfahrrad (kein Mountain- oder Trekkingbike). Geraubt wurde eine beigefarbene Damenhandtasche mit ca. 430 Euro Bargeld. Die Polizei in Bad Oldesloe bittet etwaige Zeugen, sich unter 04531/501-0 zu melden.

Quelle: presseportal.de