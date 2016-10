POL-RZ: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Ratzeburg (ots) – 24.10.2016 – Ratzeburg Bereits am Montag, 24.10.2016, gegen 23:50 Uhr, kam es an der Bushaltstelle am Ratzeburger Bahnhof zu einer Körperverletzung, bei dem eine 17-jährige Frau von einem unbekannten Täter angegriffen wurde. Die Geschädigte kam mit dem Regionalexpress aus Lübeck und stieg am Ratzeburger Bahnhof aus. Mit in der Bahn saß ebenfalls der spätere Täter. In Höhe der Bushaltestelle am Bahnhof sprach der unbekannte Mann die 17-jährige an und schlug ihr dann unvermittelt ins Gesicht. Nachdem die Mutter der jungen Frau erschienen ist, ließ der Mann von der 17-jährigen ab und entfernte sich zu Fuß in Richtung LIDL-Parkplatz und dann weiter in Richtung Matthias-Claudius-Straße. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: – ca. 170 cm groß – Haarkranz/ Halbglatze – dicklich – 40-45 Jahre alt – ungepflegte Erscheinung – heller Kapuzenpullover – dunkle Hose Die Kriminalpolizei Ratzeburg sucht nun nach Zeugen: Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 04541/ 8090 entgegen.

Quelle: presseportal.de