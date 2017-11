Ratzeburg (ots) – Kreis Stormarn – 16/17.11.2017 – Ammersbek Bereits in der Nacht von Donnerstag, 16.11.2017 / 23.00 Uhr, auf Freitag, 17.11.2017 / 07.00 Uhr, kam es in Ammersbek zu mehreren Pkw-Aufbrüchen. Tatbetroffen waren insgesamt sieben VW, ein BMW sowie ein Skoda. Die Fahrzeuge standen in den Straßen: Beekloh, Teichweg, An der Lottbek, Am Wolkenberg, Kolberger Straße und Moorweg. Bei sämtlichen Taten drangen der/die Täter durch sog. Schlossstechen in die Pkw ein. In acht der neun Fälle wurden Airbags entwendet. Einmal blieb es bei einem Versuch. Die Höhe des Sachschadens sowie der Wert des Stehlgutes stehen noch nicht fest. Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu den Aufbrüchen oder den Tätern machen? Wem sind Donnerstagnacht in Ammersbek verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

Quelle: presseportal.de