POL-RZ: Zeugen nach Raub auf Supermarkt gesucht

Ratzeburg (ots) – 06.10.2016 – Reinbek Am gestrigen Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr kam es in Reinbek in der Straße Grenzweg zu einem Raubüberfall auf einen Supermarkt. Ersten Ermittlungen zufolge betraten zwei männliche maskierte Täter den Verkaufsraum, als eine 49-jährige Verkäuferin den Laden für Kunden schließen wollte. Die beiden Täter bedrohen die Frau und ihre Kollegin (29 Jahre) mit einer Schusswaffe und erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Danach flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Eichenallee. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Männer konnten wie folgt beschrieben werden: 1. Täter: – ca. 170 cm groß – schmächtige Statur – dunkle Jogginghose – dunkle Oberbekleidung – sprach akzentfreies Deutsch – maskiert mit einer schwarzen Maske – trug Handschuhe – ca. 20 Jahre alt 2. Täter: – ca. 170 cm groß – schmächtige Statur – sprach akzentfreies Deutsch – dunkle Oberbekleidung mit Kapuze – maskiert mit einer schwarzen Maske – trug dunkelgraue Handschuhe Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer: 040/ 727707-0 entgegen.

Quelle: presseportal.de