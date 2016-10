POL-RZ: Zeugen nach Raub auf Tankstelle gesucht!

Ratzeburg (ots) – 04.10.2016 – Ahrensburg Am gestrigen Dienstagabend gegen 21:50 Uhr kam es in Ahrensburg in der Straße Reeshoop zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle. Ersten Ermittlungen zufolge betraten zwei männliche maskierte Täter den Verkaufsraum und forderten von der 22-jährigen Verkäuferin die Herausgabe von Bargeld. Hierbei bedrohten die Täter die Angestellte mit einem Messer und einer Schusswaffe. Sie erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe und Zigaretten. Als ein Kunde das Tankstellengebäude betrat, flüchteten die Täter. Sie entkamen auf Fahrrädern in Richtung Schlosspark. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Männer konnten wie folgt beschrieben werden: 1. Täter: – mindestens 185 cm groß – heller Kapuzenpullover – maskiert mit einem karierten Schal – blonde Haare – etwa Anfang 20 – sprach hochdeutsch – trug dunkle Handschuhe 2. Täter: – dunkler Kapuzenpullover – maskiert – etwa Anfang 20 – trug dunkle Handschuhe Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

Quelle: presseportal.de