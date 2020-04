Baustelle behindert Verkehr auf Kieler Theodor-Heuss-Ring Wegen einer Baustelle auf dem Kieler Theodor-Heuss-Ring im Zuge der Bundesstraße 76 müssen Autofahrer von Mittwoch an in Richtung Eckernförde mit Behinderungen rechnen. "Das sind zurzeit 5 bis 10 Minuten mehr Fahrzeit, die jeder einplanen muss", sagte Kiels Pressesprecher Arne Gloy am Dienstag. Bis

34 Pflegeheimbewohner in Vorpommern-Greifswald infiziert In zwei Pflegeheimen im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind 34 Bewohner positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. In Tutow wurden 19 Bewohner infiziert, von denen zwei mit der Lungenkrankheit im Krankenhaus behandelt werden, wie der Landkreis am Dienstag mitteilte. Die anderen Betroffe

Virtuelles Gedenken zum 75. Jahrestag des Kriegsendes Statt einer internationalen Gedenkfeier zum 75. Jahrestag des Kriegsendes plant die KZ-Gedenkstätte in Hamburg-Neuengamme wegen der Corona-Epidemie nur ein virtuelles Erinnern. Überlebende und deren Angehörige aus Belgien, Schweden, Spanien, den USA und Weißrussland wollen sich mit kurzen Videobotsc

70-Jähriger bei Wohnungsbrand in Lübeck schwer verletzt Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Lübeck sind mehrere Menschen verletzt worden. Für einen 70 Jahre alten Mann bestehe Lebensgefahr, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Feuer war demnach am Ostersonntag in der Wohnung des 70-Jährigen im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Der Mann konnt

Zweifamilienhaus in Teltow-Fläming abgebrannt Ein Wohnhaus in Dahmetal (Teltow-Fläming) ist am Dienstagmittag abgebrannt. Dabei wurde niemand verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zwei Bewohner der einen Doppelhaushälfte brachten sich demnach selbst in Sicherheit, der andere Gebäudeteil war unbewohnt. Der Brand ging den Angaben nach vom Dachstuh

Mann bei Sturz von Quad schwer verletzt Ein Mann ist in Werder (Potsdam-Mittelmark) von einem Quad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Sein acht Jahre alter Beifahrer blieb unverletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach geriet der 45-Jährige am Sonntagabend bei voller Fahrt auf einem unebenen Untergrund ins Schlingern

Rassistische Aufkleber: Staatsschutz ermittelt Die Polizei hat zwei rassistische Aufkleber auf einem Straßenschild in Vehlefanz (Oberhavel) entdeckt. Der Staatsschutz ermittelt wegen Volksverhetzung gegen unbekannt, wie die Polizeidirektion Nord am Dienstag mitteilte. Die Aufdrucke hätten einen migrationsfeindlichen Inhalt, sagte eine Sprecherin

Rückkehr zur Normalität: Günther warnt vor hohen Erwartungen Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat vor den Gesprächen der Regierungschefs über mögliche Lockerungen bei den Corona-Auflagen vor zu hohen Erwartungen gewarnt. Die Schleswig-Holsteiner müssten sich in der "Phase des Hochfahrens" weiter auf Einschränkungen einstellen, sagte Günther am Dienstag.

Plädoyers im Prozess um Mord von Rümpel vertagt Der Prozess um den Mord an einer 39 Jahre alten Frau in Rümpel bei Bad Oldesloe ist auf Donnerstag vertagt worden. Grund waren mehrere Beweisanträge, die die Verteidigung am Dienstag noch gestellt hatte. Sie sollten nun bis Donnerstag abgearbeitet werden, sagte der Vorsitzende Richter. Dann sollen N