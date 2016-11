POL-RZ: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ratzeburg (ots) – BAB 20/ Groß Sarau Gestern Vormittag, gegen 08:50 Uhr, kam es im Verlauf der Straße Sankt Hubertus in Lübeck und der Hauptstraße in Groß Grönau zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen. Ein 73 Jahre alter Mann befuhr die o. g. Strecke mit seinem schwarzem Pkw BMW Z3 in Richtung Groß Sarau. Durch seine Fahrweise kam es zu Gefährdungen des Gegenverkehrs und auch von Fußgängern. Mehrere Zeugen versuchten daraufhin, den Mann zu stoppen. Dies gelang ihnen in Höhe der Auffahrt zur BAB 20. Im Kurvenbereich der Zufahrt kam der 73-jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde von den Zeugen an der Weiterfahrt gehindert. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt, wobei zurzeit noch nicht feststeht, ob Alkoholeinfluss bzw. die Wirkung von Medikamenten die Ursache für den Vorfall war, oder ob ein Krankheitsfall vorlag. Die Polizei sucht nun Geschädigte und weitere Zeugen: Wer kann Angaben zum Sachverhalt machen oder ist selbst betroffen? Hinweise bitte an das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Bad Oldesloe unter der Telefonnummer: 04531-17060.

Quelle: presseportal.de