Ratzeburg (ots) – Mölln Bereits am Donnerstag, den 29.11.2018, zwischen 15.00 Uhr und 16.30 Uhr, kam auf dem DRK Parkplatz im Wasserkrüger Weg in Mölln zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort wurde der Parkscheinterminal des beschrankten Parkplatzes angefahren und erheblich beschädigt. Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 3000,- Euro. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Schaden durch einen Pkw mit Anhänger verursacht worden sein. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Unfall. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Wer hat möglicherweise einen Pkw mit Anhänger auf dem besagten Parkplatz gesehen und kann Angaben zum Fahrzeug oder Kennzeichen machen? Zeugenhinweise bitte an Polizei Mölln unter der Telefonnummer 04542 / 8099-0.

Quelle: presseportal.de