Ratzeburg (ots) – 18. Juni 2018 / Kreis Stormarn – 15.06.2018 – Barsbüttel Bereits am 15.06.2018, gegen 16:05 Uhr, kam es auf der K 80 zwischen Barsbüttel und Reinbek zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 43-jährige Dassendorferin befuhr mit einem VW Bus die K 80 in Richtung Reinbek. Nach ersten Ermittlungen kam ein silberner BMW über einen Zubringer auf die K 80 und touchierte beim Fahrstreifenwechsel den Bus der Dassendorferin. Der BMW habe sich dann mehrfach gedreht und sei letztendlich in Richtung Barsbüttel davon gefahren. Nähere Angaben zum Unfallort und zum Unfallverursacher konnte die Dassendorferin nicht geben. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Zeuge gab an, dass weitere Verkehrsteilnehmer durch das Fahrverhalten des BMW-Fahrers gefährdet wurden. Die Polizei Barsbüttel sucht Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen? Wem ist am Freitag im Bereich Barsbüttel ein silberner BMW mit Schäden an der linken Fahrzeugseite aufgefallen? Gesucht werden auch die Fahrer, die durch den BMW gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Barsbüttel unter der Telefonnummer 040/670 780 56 in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de