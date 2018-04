Ratzeburg (ots) – 03.04.2018 – Großhansdorf Am Nachmittag des 03.04.2018 fuhr eine 41-jährige Frau aus Hammoor mit ihrem Ford in den Waldreiterweg in Großhansdorf und stellte ihr Fahrzeug auf dem dortigen Waldparkplatz ab, um ihren Hund auszuführen. Als sich die 41-jährige gegen Ende des Spazierganges wieder dem Parkplatz näherte, hörte sie ein Geräusch, dass sie dem Einschlagen einer Scheibe zuordnete. Am Parkplatz angekommen sah sie noch einen blauen VW Bus (T4 oder T5) vom Parkplatz herunter auf den Wöhrendamm in grobe Richtung Sieker Landstraße fahren. Bei Inaugenscheinnahme Ihres Pkw stellte sie dann fest, dass die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen war. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug jedoch nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 300,- Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem blauen VW Bus oder dem Kennzeichen machen? Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Großhansdorf unter der Telefonnummer 04102 / 4565-0.

Quelle: presseportal.de