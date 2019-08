Ratzeburg (ots) – 29. August 2019 – Kreis Herzogtum Lauenburg – 28.07.2019 – Sterley Am 28.07.2019, gegen 02:30 Uhr, kam es zu einem Feuer in Sterley. Dort brannte ein Gartenhaus in der Straße Mühlenweg. Die Ratzeburger Kriminalpolizei geht von einer Brandstiftung aus und sucht nach Zeugen, die zwei Tatverdächtige am Brandort gesehen haben. Ein Zeuge habe beobachtet, dass zwei Personen vom Mühlenweg in Richtung Sterley gelaufen sind und sich in Tatortnähe aufhielten. Die Verdächtigen können wie folgt beschrieben werden: 1. Person – männlich – ca. 190 cm – ca. 20 Jahre alt – schlanke Statur – strohblonde, kurze Haare – dunkel gekleidet 2. Person – weiblich – ca. 170 cm – ca. 20 Jahre alt – lange schwarze Haare – dunkel gekleidet Zeugen, die zur Brandzeit, davor oder danach diese Personen wahrgenommen haben, sollten sich unter der Telefonnummer 04541/809-0 bei der Kriminalpolizei in Ratzeburg melden.

Quelle: presseportal.de